На Волыни в аварии погиб ресторатор и владелец футбольного клуба: фото

В четверг, 8 августа, рано утром в Корецком районе Ровенской области в аварии разбился известный в регионе ресторатор и владелец футбольного клуба Анатолий Онищук.

Об этом сообщает "UA: Рівне".

Авария произошла на участке автодороги Киев-Чоп у города Корецка. 43-летний водитель, как позже стало известно, ресторатор Анатолий Онищук врезался в отбойник и вылетел в кювет после заноса авто.

Также в аварии погибла и женщина около 40 лет, которая находилась с ним в машине. Ее личность пока не установлена.

Анатолий Онищук владел местным рестораном "Лион", а также футбольным клубом "Малинск", который выступает в аматорской лиге ААФУ.

Как сообщал "Апостроф", 8 августа, в поселке Шацк, Волынской области, в автомобильной аварии погиб депутат Нововолынского горсовета Виктор Ярема.