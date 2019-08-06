​Как на войне: в сети в одном видео показали все взрывы на военных складах в России

В сети появилось жуткое видео, на котором показано, как поочередно, один за другим, взрывались склады боеприпасов на военном складе в Ачинске.

Соответствующие кадры опубликованы в YouTube.

Видео снято издалека, поэтому силу и мощность взрывов можно оценить невооруженным взглядом.

На кадрах можно увидеть, что первый взрыв был небольшой силы, а последующие взрывались с особой мощью. После каждого из них в небо поднимался фонтан искр и гигантский гриб дыма.

Как сообщал "Апостроф", в сети появилось видео, как из-за взрывов на военных складах под Ачинском (Красноярский край, Россия), которые прогремели в понедельник, 5 августа, из города массово уезжают люди.

Ранее появился рассказ очевидицы взрывного ЧП в России.

Подробнее об этом ЧП в России, читайте в материале "Апострофа": В России горят и взрываются военные склады, у людей паника: все, что известно на данный момент.