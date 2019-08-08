Украинские заробитчане попали в смертельное ДТП в Чехии: опубликованы фото

8 августа в Чехии на трассе между населенными пунктами Хрудим и Пардубице произошло масштабное ДТП, в котором погибли двое украинцев, еще пять человек получили травмы.

Как сообщает местная пресса, здесь столкнулись микроавтобусы Renault Master и Ford Transit. В первом находились украинцы, которые ехали домой с заработков.

ДТП забрало жизнь 21-летнего водителя автобуса и его родного брата. Погибшие были родом из села Суходол Рожнятовского района Ивано-Франковской области.

В больницу доставили брата погибших, водителя другого микроавтобуса и еще троих пассажиров.

Ранее "Апостроф" сообщал, что украинцы попали в смертельное ДТП в Болгарии.