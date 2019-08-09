Появились новые подробности странной смерти девушки в Кривом Роге

Сотрудники правоохранительных органов не подтвердили предварительную версию смерти 17-летней девушки из Кривого Рога, согласно с которой она умерла после полового акта.

Об этом со ссылкой на пресс-службу полиции сообщает "Obozrevatel".

"Почему скончалась девушка, выяснит только судебно-медицинская экспертиза. Сейчас ничего нельзя сказать о причине смерти и с чем она связана", – отметили правоохранители.

Напомним, ранее появилась информация, что в Кривом Роге Днепропетровской области 7 августа при странных обстоятельствах скончалась 17-летняя девушка. Смерть якобы наступила спустя некоторое время после полового акта.

Она со своим парнем отдыхала в квартире, но спустя два часа ей стало плохо. Девушка внезапно перестала подавать признаки жизни.

Как ранее сообщал "Апостроф", 23 июля в одной из квартир в Голосеевском районе Киева было обнаружено окровавленное тело молодой девушки.