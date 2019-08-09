​В сети волна скорби из-за смерти одного из старейших украинских добровольцев: фото

Умер один из старейших добровольцев на Донбассе, 71-летний Владислав Бунецкий (позывной "Седой") из Стрыя.

Об этом сообщил глава Львовской областной организации "Правый сектор" Тарас Бобанич.

Владислав Бунецкий родом из Стрыя, защищать страну пошел в 68 лет.

В 1949-м его семью выслали в Сибирь. Работал электриком высоковольтных линий, машинистом на алюминиевом заводе. Вернулся в Украину в 1982-м. В следующем году женился.

Учился в Дрогобычском филиале Львовской политехники. Покинул через два года из-за проблем с деньгами. Работал на шахтах в Червонограде, электриком на коммунальном предприятии в Стрые, которое обслуживало котельные.

В 1992 году вступил в Организацию украинских националистов. Тогда же стал членом Союза политзаключенных Украины.

2005 году умерла жена. Сам воспитывал троих детей.

В 2014-м в соцсети познакомился с женщиной из Луганщины. Переехал к ней, поженились. Попал в плен к боевикам. Жена выкупила. Переехали в Стрый. Впоследствии вступил добровольцем в "Правый сектор".

Как сообщал "Апостроф", в сети рассказали историю украинского десантника Максима Ридзанича, погибшего в марте 2015 года, защищая Донецкий аэропорт.