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До столкновения Нибиру с Землей остались сутки: правда и выдумки про скорый конец света

воскресенье, 11 августа 2019, 05:34
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Сторонники версии о конце света в результате столкновения нашей планеты с планетой Нибиру напоминают, что трагедия произойдет уже 12 августа.

По их версии, в этот день Нибиру и Земля сблизятся на минимальное расстояние, однако в NASA такое развитие событий исключают, ведь Нибиру является лишь мифической планетой.

Впервые о Нибиру заговорили еще в 12 веке до нашей эры. Тогда считали, что это звезда, которая ассоциировалась с богом Мардуком.

В 1976 году опубликовали книгу писателя Захарии Ситчина "Двенадцатая планета", в которой он доказывал существование Нибиру. По его версии, после столкновения Нибиру с планетой Тиамат сформировались Земля, Луна и пояс астероидов и комет.

Автор книги утверждал, что Нибиру должна была приблизиться к Земле на кратчайшее расстояние 21 декабря 2012 года, после чего теория стала одной из любимых у ценителей конспирологии и сторонников различных теорий приближения конца света.

Тем временем в NASA заверяют, что никакие смертельные объекты не приближаются к Земле на огромной скорости, хотя в сети начинают паниковать из-за того, что 12 августа Нибиру может уничтожить нашу планету.

Ранее "Апостроф" сообщал, что появился смешной прогноз скорого конца света.

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