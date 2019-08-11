Известная балерина погибла в страшном ДТП под Полтавой: опубликованы фото

10 августа в ДТП на трассе Киев-Харьков погибла известная харьковская балерина Светлана Исакова.

Об этом сообщает генеральный директор, художественный руководитель Харьковского национального театра оперы и балета им. Н. В. Лысенко Олег Орищенко на своей странице в Facebook.

Трагедия произошла в Великобагачанском районе Полтавской области ночью. На 277 км автодороги М-03 Киев-Харьков-Довжанский, между селами Белоцерковское и Коноплянка, 26-летний водитель автобуса "СЕТРА 317" столкнулся с микроавтобусом марки Volkswagen LT 35.

В результате аварии на месте погиб 44-летний пассажир микроавтобуса, а 31-летняя пассажирка от полученных телесных повреждений скончалась в больнице. Погибшей оказалась харьковчанка Светлана Исакова - ведущая солистка балета театра "Схід Opera".

Как сообщал "Апостроф", в Киеве вследствие аварии на мотоцикле погиб известный диджей Александр Лисогор под псевдонимом Gabber.