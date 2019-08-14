Через минуту все сгорят: сеть взбудоражило адское видео с места боев на Донбассе

В сети показали шокирующее видео с Донбасса, где в 2014 году боевики одним выстрелом убили много украинских бойцов.

Об этом сообщают на странице "Белый хозяин" в Twitter.

"Ровно 5 лет назад. Об Иловайске еще никто не слышал, но мы уже нащупывали проходы в город. На видео, одна из разведгрупп, попала в засаду. Я (лысый, в кадре) на БМП, прорвался к ним из Кутейниково, забрал кого смог раненых. Через пару минут Бэху подобьют, почти все в ней сгорят", - написали в сети и разместили ужасающий ролик.

Ровно 5 лет назад.

Об Иловайске ещё никто не слышал, но мы уже нащупывали проходы в город.

На видео, одна из разведгрупп, попала в засаду. Я (лысый, в кадре) на БМП, прорвался к ним из Кутейниково, забрал кого смог раненых.

Через пару минут Бэху подобьют, почти все в ней сгорят.. pic.twitter.com/9oLzdVU3rW — Белый Хозяин (@pesekcot) August 14, 2019









































Как сообщал "Апостроф", отец погибшего на Донбассе военнослужащего 30-й механизированной бригады Олега Обуховского Василий рассказал, как узнал страшную весть и поехал на Донбасс за телом сына.