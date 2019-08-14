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Ни дня без катастроф: в России вспыхнул пожар на химзаводе, сеть взбудоражило видео

среда, 14 августа 2019, 20:05
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В российском городе Тольятти произошел пожар на бывшем химическом заводе "Фосфор".

Об этом сообщает канал ren.tv.

Инцидент случился в центре города на улице Новозаводской. По словам очевидцев, это масштабное возгорание, а столп густой дыма был виден издалека.

По предварительной версии, сначала стал полыхать мусор во дворе, потом огонь перекинулся на фосфорный завод.

На место выехали бригады спасателей. Отмечают, что ЧП обошлось без пострадавших.

Пользователи сети прокомментировали инцидент. Многие отнеслись к этому с юмором.

Как сообщал "Апостроф", в сети выложили меткую фотожабу по теме лесных пожаров в России, на ней изображен логотип "Единой России" с медведем, который недоволен реакцией властей на катастрофу.

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