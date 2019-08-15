Странно, что ушел живой: сеть взбудоражило видео с освобожденным боевиком ДНР в Мариуполе

В сети показали видео с освобожденным корректировщиком боевиков ДНР Валерием Кирсановым, при помощи которого боевики обстреляли Мариуполь и убили десятки мирных жителей.

На опубликованном в сети ролике видно, что боевика "тепло" встретили прямо под зданием тюрьмы, откуда его отпустили 15 августа.





В сети уже активно комментируют и критикуют решение суда, который отпустил на свободу причастного к теракту в Мариуполе.

Как известно, Кирсанов был приговорен к девяти годам лишения свободы, но вышел на свободу по "закону Савченко".

Напомним, что при обстреле Мариуполя погибли 30 мирных жителей, более 100 человек получили различные травмы.

Ранее "Апостроф" сообщал, что в 2014 году у украинских военнослужащих была возможность незаметно для врага завести целую колонну в Горловку и освободить ее.