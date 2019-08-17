Трагедия в Одессе: появились видео, снятые внутри отеля

В интернете опубликовали видео внутри сгоревшего отеля в Одессе "Токио Стар".

Об этом сообщает издание "Думская".

Запись сделал один из постояльцев гостиницы, которого пустили забрать уцелевшие вещи. На кадрах можно увидеть, что в коридорах стены покрыты копотью, кругом следы пылавшего огня и вода.

Также видео с места трагедии опубликовала полиция.

Напомним, огонь вспыхнул в отеле в ночь на 17 августа. Возгорание произошло на втором этаже, его площадь составляла 200 квадратных метров.

В результате трагедии погибли девять человек, их личности устанавливаются. В то же время полиция рассматривает три версии причины возникновения пожара, в том числе – умышленный поджог.

Как сообщал "Апостроф", в сети показали ужасающие кадры последствий смертельного пожара в одесском отеле "Токио Стар".