Трагедия в Одессе: появились видео, снятые внутри отеля

В интернете опубликовали видео внутри сгоревшего отеля в Одессе "Токио Стар".
Об этом сообщает издание "Думская".
Запись сделал один из постояльцев гостиницы, которого пустили забрать уцелевшие вещи. На кадрах можно увидеть, что в коридорах стены покрыты копотью, кругом следы пылавшего огня и вода.
Также видео с места трагедии опубликовала полиция.
Напомним, огонь вспыхнул в отеле в ночь на 17 августа. Возгорание произошло на втором этаже, его площадь составляла 200 квадратных метров.
В результате трагедии погибли девять человек, их личности устанавливаются. В то же время полиция рассматривает три версии причины возникновения пожара, в том числе – умышленный поджог.
Как сообщал "Апостроф", в сети показали ужасающие кадры последствий смертельного пожара в одесском отеле "Токио Стар".