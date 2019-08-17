В Одессе произошел второй за сутки масштабный пожар: фото

В субботу, 17 августа, в Одессе произошел сильный пожар в жилом многоэтажном доме.

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС Одесской области.

Звонок на службу спасателей поступил в 15:07. Как стало известно, на восьмом и девятом этажах дома по проспекту Небесной сотни загорелись квартиры.

Пожарные прибыли на место и установили, что горят 3 балкона на 7, 8 и 9 этажах на общей площади 15 квадратных метров. Спасатели вскоре ликвидировали возгорание. На время тушения огня из дома эвакуировали пять человек.

Причина пожара, ущерб и владельцы квартир пока неизвестны. От ГСЧС на месте работали 7 единиц пожарно-спасательной техники и 23 человека личного состава.

Напомним, в ночь на 17 августа вспыхнул пожар в одесском отеле "Токио Стар". Возгорание произошло на втором этаже, его площадь составляла 200 квадратных метров. В результате трагедии погибли девять человек, их личности устанавливаются.

Как сообщал "Апостроф", днем в четверг, 15 августа, в Киеве произошел пожар в районной администрации на Троещине.