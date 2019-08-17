RU  UA  EN

воскресенье, 18 августа
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
25.10
Меню
Общество

Читайте нас в Telegram-канале

Новости

18 августа

01:31
В Хмельницком кандидаты на премию Дарвина пытались ограбить копа: фото "героев"
00:29
На Закарпатье задержали педофила, пристававшего к 6-летней соседке: опубликовано видео

17 августа

23:57
Трагедия в отеле Одессы: стали известны личные данные пострадавших
23:29
В Одессе задержали владельца сгоревшего отеля "Токио Стар"
23:22
Матч чемпионата Украины завершился массовой дракой фанатов: фото
23:02
Синоптик порадовала украинцев прогнозом на последний день недели
22:38
Самый титулованный клуб мира на старте сезона разбил "кельтов": видео
22:31
В Одессе произошел второй за сутки масштабный пожар: фото
22:15
Ярмоленко помог "молотобойцам" набрать первое очко в АПЛ: видео
22:01
Трагедия в отеле Одессы: стало известно о судьбе постояльцев "Токио Стар"
21:31
Глобальное потепление близко: в Арктике зафиксировали шокирующий показатель температуры
21:29
Команда Зинченко и "шпоры" не определили победителя в супербитве в Манчестере
Все новости

В Одессе произошел второй за сутки масштабный пожар: фото

суббота, 17 августа 2019, 22:31
переглянути новину українською

В субботу, 17 августа, в Одессе произошел сильный пожар в жилом многоэтажном доме.

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС Одесской области.

Звонок на службу спасателей поступил в 15:07. Как стало известно, на восьмом и девятом этажах дома по проспекту Небесной сотни загорелись квартиры.

Пожарные прибыли на место и установили, что горят 3 балкона на 7, 8 и 9 этажах на общей площади 15 квадратных метров. Спасатели вскоре ликвидировали возгорание. На время тушения огня из дома эвакуировали пять человек.

Причина пожара, ущерб и владельцы квартир пока неизвестны. От ГСЧС на месте работали 7 единиц пожарно-спасательной техники и 23 человека личного состава.

Напомним, в ночь на 17 августа вспыхнул пожар в одесском отеле "Токио Стар". Возгорание произошло на втором этаже, его площадь составляла 200 квадратных метров. В результате трагедии погибли девять человек, их личности устанавливаются.

Как сообщал "Апостроф", днем в четверг, 15 августа, в Киеве произошел пожар в районной администрации на Троещине.

Фотовзгляд

Все галереи
Крестный ход к годовщине крещения Киевской Руси

Новости партнеров

Загрузка...

Читайте также

Просто перестать копать: как Зеленский объявил янтарную войну в Украине

На связи с врагом: как Зеленский поговорил с Путиным о погибших бойцах

Конец перемирию: обострение на Донбассе будет в двух точках

Просто перестать стрелять: почему мирный план Зеленского не работает

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV
Лайм
Досье

© 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. Перепечатка, воспроизведение и/или распространение информации, содержащей ссылку на агентство «Українські Новини», в каком-либо виде строго запрещены. AD – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: