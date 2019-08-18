Оккупанты признали экологическое ЧП в Донецке: тревожные данные

В оккупированном боевиками Донецке сделали повторные анализы загрязнения реки Кальмиус и они оказались просто ужасающими.

По данным сепаратистских изданий, повторная проверка местной санэпидемслужбы подтвердила высокий уровень кишечных палочек в воде. Так, их число составило до 7 миллионов на литр воды, когда норма составляет 5 тысяч на литр.

Интересно, что данный показатель был зафиксирован и при первом анализе, который проводили неделей ранее.

Кроме того, санэпидемслужба провела анализ воды на наличие холеры. Анализы показали, что в Кальмиусе ее нет, но еще четыре пробы изучаются.

Напомним, что оккупанты давно запретили купаться и ловить рыбу в Кальмиусе, но жители Донецка этот запрет игнорируют.

Ранее "Апостроф" сообщал, что в сети показали свежие фотографии реки Кальмиус в оккупированном Донецке, которая практически состоит из мусора.