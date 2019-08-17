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Трагедия в отеле Одессы: стали известны личные данные пострадавших

суббота, 17 августа 2019, 23:57
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Полиция озвучила имена людей, которых госпитализировали в результате пожара в отеле "Токио Стар" в Одессе.

Об этом сообщает информагентство УНИАН, ссылаясь на слова начальника регионального главка Нацполиции Олега Беха.

По его данным, в больницы города в результате пожара были доставлены 10 пострадавших человек. В их числе - гражданин Литвы Роман Чернявский, 1960 года рождения, который от госпитализации отказался.

Кроме того, как отметил Бех, в ожоговом отделении ГКБ № 10 - 7 человек. Это Виктория Козлова, 1994 года рождения – местная жительница, ее состояние стабильно тяжелое. Сергей Васильев, 1999 года рождения, житель Великомихайловского района Одесской области – военнослужащий. Также в огне пострадал Николай Долгий, - 1981 года рождения, житель Сум (состояние тяжелое). Елена Хомич, 1996 года рождения, из Херсонской области (стабильно тяжелое). Екатерина Русских, 2003 года рождения, из Великомихайловского района - в тяжелом состоянии.

Кроме того, в ожоговом отделении Одесского областного медицинского центра находится 22-летний житель Беляевского района Одесской области, у которого ожог пламенем 1-2 степени, ожог глаз, 40% ожогов дыхательных путей, тяжелый ожоговый шок. Также - 41-летний житель Мариуполя, у которого отравление продуктами горения (состояние тяжелое).

В то же время, во время внеочередного заседания исполкома Одесского горсовета стало известно, что госпитализированный гражданин Сьерра-Леоне, написал соответствующее заявление об отказе от госпитализации и заявил, что намерен отбыть на родину.

Напомним, огонь вспыхнул в отеле в ночь на 17 августа. Возгорание произошло на втором этаже, его площадь составляла 200 квадратных метров.

В результате трагедии погибли девять человек, их личности устанавливаются. В то же время полиция рассматривает три версии причины возникновения пожара, в том числе – умышленный поджог.

Как сообщал "Апостроф", в Одессе более 60 постояльцев сгоревшего отеля "Токио Стар" временно разместили в лицее "Олимпиец".

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