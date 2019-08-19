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Смертельный пожар в отеле Одессы: стало известно о новых задержаниях

понедельник, 19 августа 2019, 08:35
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В воскресенье, 18 августа, правоохранители задержали троих человек, которые связаны со сгоревшим отелем "Токио Стар" в Одессе.

Об этом сообщает издание "Думская".

Так, силовики провели обыски на всех объектах, принадлежащих владельцу отеля Вадиму Черному, в том числе в гостинице "Зирка". Кроме самого бизнесмена, задержаны еще три человека.

"В следственных действиях участвует СБУ. В "Токио" изъяли документы, деньги из сейфа на ресепшене, обыскали номера. Также обыскали принадлежащие Вадиму апартаменты. В "Зирке" обыски, насколько мне известно, еще идут. Задержаны управляющая "Зиркой" Валентина Ивановна и двое техников, которые занимались проводкой и мелким ремонтом", - поделился один из работников полиции.

По словам работников отеля, где произошла трагедия, пожар начался внизу, в помещении прачечной, и за считанные минуты распространился до верхнего этажа. Из возможных причин, кроме замыкания, называют некачественный ремонт (за несколько дней до пожара в районе прачечной работали с проводкой), и ненамеренный поджог.

"У нас в отеле есть маленькие комнаты без окон. Курить запрещено, но были нарушения этого запрета. От чего точно загорелось, никто пока не говорит", - рассказал работник "Токио Стар".

Напомним, огонь вспыхнул в отеле в ночь на 17 августа. Возгорание произошло на втором этаже, его площадь составляла 200 квадратных метров.

В результате трагедии погибли девять человек, их личности устанавливаются. В то же время полиция рассматривает три версии причины возникновения пожара, в том числе – умышленный поджог.

Как сообщал "Апостроф", в Одессе правоохранители задержали бизнесмена Вадима Черного - владельца отеля "Токио Стар".

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