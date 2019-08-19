В Киеве разгорелся скандал из-за агрессивной собаки: опубликовано видео

В Киеве разгорелся скандал из-за агрессивной собаки - стаф без намордника и поводка напал на йоркширского терьера и загрыз его.

Об этом на своей странице в Facebook сообщает "Киев Оперативный".

Инцидент произошел на Соломенской, 16Б.

"Хозяин стафа угрожал всем вокруг, а когда вызвали полицию - он забрал свою собаку и ушел. Говорят, что это уже не первый случай нападения этой собаки, но полиция пока бездействует", - сказано в сообщении.

Как сообщал "Апостроф", ранее в Киеве вор натравил своего пса на полицейских, приехавших задерживать его после ограбления. В конечном итоге собаку застрелили, а пьяного грабителя задержали тут же на месте инцидента.