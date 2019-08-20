В Киеве разгорелся скандал из-за оскорбления водителем маршрутки ветерана АТО: фото

В Киеве разгорелся скандал из-за водителя маршрутки, который оскорбил ветерана антитеррористической операции (АТО) на Донбассе.

Об инциденте на своей странице в Twitter рассказал пользователь под ником "Позывной Колым".

По его словам, инцидент произошел в маршрутке №742 на остановке "Академгородок". Водитель маршрутки нецензурно высказался о военных.

"Фото номера авто ниже! Поможем хорошему человеку найти владельца маршрута и наказать водителя!" - отметил автор поста.

Как сообщал "Апостроф", ранее в Хмельницкой области водитель маршрутки отказал в проезде ветерану, который потерял на Донбассе ногу и зрение.

Между тем, Хмельницкий горрайонный суд принял решение по блогеру Артуру Сороченко, подозреваемому в жестоком избиении ветерана АТО на Донбассе.