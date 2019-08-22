В Киеве воровка ограбила мать с младенцем: в сети показали видео преступницы за "работой"

Во вторник, 20 августа, в Киеве в районе метро Осокорки у девушки из коляски украли мобильный телефон.

Об этом пишет сообщество "Киев оперативный" в Facebook, также было опубликовано видео инцидента.

Отмечается, что кража произошла, когда девушка оплачивала покупку для детей.

По видео с камеры наблюдения в магазине заметно, как воровка вытаскивает телефон из коляски. Момент кражи – 55 секунда записи.

"Эта особь наверняка делает это не в первый и не последний раз… Заявление в полицию, конечно, написали, но будем благодарны за любую информацию", - говорится в публикации.

Как сообщал "Апостроф", ранее в Киеве жестко наказали вора, который грабил женщин - его задержали до приезда полиции и распылили в лицо слезоточивый газ.