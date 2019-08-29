Трагедия в Дрогобыче: появилось новое видео и данные о 8 погибших

Под завалами жилого дома, который обрушился в ночь на 28 августа в Дрогобыче, Львовской области, было найдено восемь погибших.

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

Как отмечается, к утру 29 августа поисково-спасательные работы были окончены. По оперативной информации, людей под завалами не осталось. В ходе работ удалось спасти 7 человек, в том числе 5 детей.

В то же время, 28 августа спасатели извлекли из-под завалов тела двоих погибших – женщины (1975 года рождения) и мужчины (1962 г. р.). Ночью и утром 29 августа были найдены еще 6 тел:

мужчины (1977 г. р.) - 00:20;

женщины (1940 г. р.) - 2:50;

женщины (1955 г. р.) - 3:16;

мальчика (5 лет) - 3:29;

женщины (1939 г. р.) - 4:50;

женщины (1998 г. р.) - 6:00.

Подробнее о трагедии читайте в материале "Апострофа": Обрушение дома в Дрогобыче: все подробности трагедии, фото и видео.