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Трагедия в Дрогобыче: появилось новое видео и данные о 8 погибших

четверг, 29 августа 2019, 09:28
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Под завалами жилого дома, который обрушился в ночь на 28 августа в Дрогобыче, Львовской области, было найдено восемь погибших.

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

Как отмечается, к утру 29 августа поисково-спасательные работы были окончены. По оперативной информации, людей под завалами не осталось. В ходе работ удалось спасти 7 человек, в том числе 5 детей.

В то же время, 28 августа спасатели извлекли из-под завалов тела двоих погибших – женщины (1975 года рождения) и мужчины (1962 г. р.). Ночью и утром 29 августа были найдены еще 6 тел:

  • мужчины (1977 г. р.) - 00:20;
  • женщины (1940 г. р.) - 2:50;
  • женщины (1955 г. р.) - 3:16;
  • мальчика (5 лет) - 3:29;
  • женщины (1939 г. р.) - 4:50;
  • женщины (1998 г. р.) - 6:00.

Подробнее о трагедии читайте в материале "Апострофа": Обрушение дома в Дрогобыче: все подробности трагедии, фото и видео.

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