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Смертельный пожар в одесском отеле: появились подробности по делу

понедельник, 02 сентября 2019, 22:35
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Прокуратура сообщила о подозрении совладельцу одесского отеля "Токио Стар", во время пожара в котором погибли 9 человек.

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Одесской области.

"... сегодня, 2 сентября ... сообщили о подозрении второму владельцу отеля ("Токио Стар"- ред.) в нарушении требований пожарной безопасности, что повлекло гибель девяти человек (ч. 2 ст. 270 УК Украины)", - говорится в сообщении.

В прокуратуре также уточнили, что в связи с тем, что подозреваемый скрывается от органа досудебного расследования, подготовлено ходатайство в суд об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей, а также о разрешении на его задержание.

Напомним, огонь вспыхнул в отеле в ночь на 17 августа. Возгорание произошло на втором этаже, его площадь составляла 200 квадратных метров.

Ранее "Апостроф" сообщал, что владелец отеля Вадим Черный уже находится под стражей.

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