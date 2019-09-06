Названо имя украинского бойца, погибшего от пули снайпера на Донбассе

В четверг, 5 сентября, на Донбассе погиб сержант 53 ОМБР Ткачишин Михаил Владимирович.

Об этом говорится в сообщении Центра помощи участникам боевых действий на востоке Украины в Facebook.

Как отмечается, 5 сентября Ткачишин находился с боевой задачей под Горловкой Донецкой области. Там около 20.30 он попал под смертельный обстрел вражеского снайпера.

Михаил Ткачишин родился в 1988 году. Всю свою жизнь проживал в Херсоне.

Прощание с погибшим бойцом состоится 9 сентября в 11:00. Оно пройдет в помещении областного Дворца молодежи и студентов в Херсоне.

Как сообщал "Апостроф", 4 сентября на Донбассе в результате боевого столкновения на Светлодарской дуге погиб военнослужащий полка "Азов" Эдуард Шахов с позывным "Шах".