Стало известно о новых потерях ВСУ на Донбассе

В четверг, 5 сентября, в результате обстрела боевиков на Донбассе погиб один украинский военнослужащий.

Об этом сообщает пресс-центр Операции объединенных сил в Facebook.

"5 сентября, в районе проведения операции объединенных сил во время вражеского обстрела один военнослужащий получил ранения несовместимо с жизнью. Обстоятельства происшествия выясняются рабочей группой военной службы правопорядка ВС Украины", - говорится в сообщении.

Помимо этого, в результате обстрела еще один военнослужащий получил ранения.

"С начала текущих суток (6 сентября, - прим. ред.) вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники 2 раза нарушили режим прекращения огня в районе Водяного и Павлополя", - добавили в пресс-центре.

Как сообщал "Апостроф", ранее на Донбассе ликвидировали двух опасных боевиков ДНР.