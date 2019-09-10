Насмерть засыпало песком: на Донбассе произошло жуткое ЧП с маленьким ребенком

Во вторник, 10 сентября, в Доброполье Донецкой области произошло жуткое ЧП с 2-летним ребенком - его насмерть засыпало песком в карьере.

Об этом сообщает пресс-служба Главного управления Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) Украины в области.

Информация о трагедии поступила спасателям около 19:05.

"Прибыв к месту происшествия, личный состав начал с помощью лопат проводить раскопки для поиска ребенка. В результате поисковых работ ребенка нашли и передали сотрудникам скорой медицинской помощи. К сожалению, ребенка спасти не удалось", - сказано в сообщении.

Как сообщал "Апостроф", 17 июля возле села Ясногорка Ровенской области на территории песчаного карьера произошел обвал, которым засыпало двоих детей.

Ранее в поселке Смига Ровенской области в результате взрыва погибли двое детей, мальчик и девочка.