После прайда в Харькове двоих участников забрали в больницу в результате избиения

15 сентября в Харькове праворадикалы из организации "Фрайкор" побили участников Марша равенства в поддержку ЛГБТ-сообщества, после чего те оказались в больнице.

Об этом сообщает издание Нromadske.

После завершения шествия активисты ультраправой организации начали ловить и избивать его участников. В результате двух людей забрала скорая медицинская помощь.

Также произошло столкновение между националистами и полицейскими. Ее спровоцировали радикалы, попытавшись заблокировать автомобили полиции и распылив газ в лицо полицейским.

На пересечении улиц Рымарской и переулка Некрасова, у офиса "Фрайкора", полиция начала задерживать праворадикалов. Правоохранители оцепили район, пойманных посадили в машины и повезли в участок. Всего было задержано 15 человек.

Также пресс-служба полиции сообщила, что 17-летний харьковчанин после окончания Марша стал бросать камнями в людей, которые шли вдоль улицы Сумской. Полицейские задержали хулигана и доставили его в Киевский отдел полиции для написания объяснений. Составлен административный протокол по части 173 (Мелкое хулиганство) Кодекса Украины об административных нарушениях.

Однако уже после столкновений на улице Рымарской в отделения полиции были доставлены 17 человек. Во время конфликта они сопротивлялись полицейским. После распыления слезоточивого газа пострадали двое полицейских. Одного из них с ожогами глаз доставили в больницу.

Злоумышленникам грозит ограничение свободы на срок до пяти лет или лишением свободы на срок до четырех лет. По всем уголовным производством продолжаются следственные действия.

Как сообщал "Апостроф", в центре Харькова прошли одновременно Марш равенства - за права представителей ЛГБТ-сообщества, а также Марш за традиционные ценности, участники которого забросали первых яйцами.