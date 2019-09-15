Участников прайда в Харькове забросали яйцами: фото

В центре Харькова прошли одновременно Марш равенства - за права представителей ЛГБТ-сообщества, а также Марш за традиционные ценности, участники которого забросали первых яйцами.

Об этом сообщает издание Нromadske.

Оба мероприятия состоялись на Площади свободы. Участников Марша равенства отделили рядом автобусов и кордоном правоохранителей. В то же время, несколько противниц Марша равенства легли на землю перед колонной участников "ХарьковПрайда", однако участники этого марша просто обошли их и направились дальше.

Через некоторое время после начала мероприятий участники шествия традиционных ценности начали бросать в участников Марша равенства яйца. В конечной точке Марша равенства от участников альтернативной акции их отделял кордон силовиков. Также общественный порядок охраняли нацгвардейцы.

Как сообщал "Апостроф", после Марша Равенства в Харькове компания парней избила подростка, который был участником прайда.