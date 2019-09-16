Стало известно о трагической смерти бойца "Азова": опубликовано фото

В воскресенье, 15 сентября, во время занятий спортом умер боец Денис Цокур, который воевал на Донбассе в "Азове".

Об этом сообщает ресурс gazeta.zp.ua.

Украинский боец служил в 1 роте 1 батальона полка "Азов" с 2016 года. Сослуживцы считали его честным и надежным человеком, который был к тому же выносливым и мужественным бойцом.

Больше подробностей о происшествии пока не сообщают. Известно, что у Дениса дома остались жена и маленькая дочь.

Когда устроят прощание с бойцом в полке проинформируют позже.

Как ранее сообщал "Апостроф", в Днепре 12 августа в областной клинической больнице имени Мечникова умер боец, который получил тяжелое ранение под Широкино.