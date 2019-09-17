Пожар в доме Гонтаревой: появилось новое видео и реакция офиса Зеленского

В сети опубликовали видеозапись масштабного пожара в доме бывшей главы Национального банка Украины Валерии Гонтарєвой под Киевом.

Об этом сообщает издание "Информатор".

Ситуацию прокомментировали в Офисе президента.

"Пожар в здании бывшей руководительницы НБУ - брутальное преступление, быстрое раскрытие которого должно стать приоритетом в работе правоохранительных органов. В Украине все должны чувствовать себя защищенными независимо от бывших или нынешних должностей и политических взглядов. Право на безопасность и право на частную собственность должны быть незыблемыми (в последнем случае решение может принимать только суд). Глава государства ожидает от соответствующих ведомств скорейшего раскрытия этой провокации", - говорится в сообщении.

Напомним, возгорание произошло в ночь на 17 сентября в селе Гореничи. Неизвестные бросили на территорию дома Гонтаревой бутылку с зажигательной смесью. Здание выгорело полностью, но никто не пострадал.

"Наш дом под Киевом в поселке Гореничи сожгли. Бросили бутылку с зажигательной смесью через забор. Дом полностью сгорел. Пожарникам не удавалось его даже потушить. Это уже полный и окончательный беспредел! Я не знаю куда мне обращаться, террор продолжается!", - поделилась она.

Напомним, экс-председатель НБУ Валерия Гонтарева в Лондоне попала под колеса автомобиля.

Позже Гонтарева прислала журналистам видео и фото, подтверждающие то, что она получила травмы в Лондоне из-за наезда на нее авто.

Как сообщал "Апостроф", в ночь на 5 сентября этого года в Киеве сгорел автомобиль, зарегистрированный на невестку экс-главы НБУВалерии Гонтаревой.