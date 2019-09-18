RU  UA  EN

среда, 18 сентября
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
24.55
Меню
Общество

Читайте нас в Telegram-канале

Новости

18 сентября

10:00
Политконсультант рассказал о стратегии, которая позволит Зеленскому сохранить пост на несколько сроков
09:56
Киев и область предупредили о приближении урагана
09:38
Шахтер - Манчестер Сити: прогноз букмекеров на матч Лиги чемпионов
09:29
Угроза удара на Киев с севера: названы важные моменты в плане Кремля
09:21
В Днепр срочно прибыл борт с тяжелоранеными на Донбассе бойцами: опубликованы фото
09:17
​Курс гривны повысился: НБУ
09:15
Боруссия - Барселона - 0:0 Видеообзор
09:10
Где смотреть онлайн Шахтер - Манчестер Сити: расписание трансляций
09:03
Новинский выступил за право пользоваться любым языком в сфере образования и Раде
08:50
Пожар в доме Гонтаревой: появились фото и видео, снятые внутри и с воздуха
08:21
Мендель рассказала о любовной драме из-за работы у Зеленского
07:52
Громкие убийства в Украине: полиция показала фото пойманной банды киллеров
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

В Днепр срочно прибыл борт с тяжелоранеными на Донбассе бойцами: опубликованы фото

среда, 18 сентября 2019, 09:21
переглянути новину українською

18 сентября в Днепр доставили украинских военных, которые получили ранения во время боевых действий на востоке Украины.

Об этом сообщает советник головы Днепропетровской ОГА Татьяна Губа.

По ее словам, в Днепр доставили двоих раненых бойцов. Один из них получил тяжелую минно-взрывную травму, а второй госпитализирован с ожогами. В Днепр военных доставили на двух вертолетах.

"Обстоятельства расследуются, поэтому, друзья, я не могу вам написать что это было - обстрел или другое, а вы знаете, что моя информация достоверна", - написала она.

Также она не указала, когда бойцы получили ранения.

Ранее "Апостроф" сообщал, что после продолжительной болезни скончался боец Вооруженных сил Украины (ВСУ) Владимир Чепиль.

Фотовзгляд

Все галереи
Элитный книжный. Какие книги продают в Верховной Раде

Новости партнеров

Загрузка...

Читайте также

Тишина сквозь грохот мин: что не так с планом Зеленского на Донбассе

Пять лет Иловайской трагедии: подробности бойни и расследования в Украине

Обрушение дома в Дрогобыче: все подробности трагедии, фото и видео

Эффект Бабченко: подробности резонансного "убийства" под Киевом и спецоперации силовиков

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV
Кино
Лайм
Досье

© 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. Перепечатка, воспроизведение и/или распространение информации, содержащей ссылку на агентство «Українські Новини», в каком-либо виде строго запрещены. AD – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: