В Днепр срочно прибыл борт с тяжелоранеными на Донбассе бойцами: опубликованы фото

18 сентября в Днепр доставили украинских военных, которые получили ранения во время боевых действий на востоке Украины.

Об этом сообщает советник головы Днепропетровской ОГА Татьяна Губа.

По ее словам, в Днепр доставили двоих раненых бойцов. Один из них получил тяжелую минно-взрывную травму, а второй госпитализирован с ожогами. В Днепр военных доставили на двух вертолетах.

"Обстоятельства расследуются, поэтому, друзья, я не могу вам написать что это было - обстрел или другое, а вы знаете, что моя информация достоверна", - написала она.

Также она не указала, когда бойцы получили ранения.

Ранее "Апостроф" сообщал, что после продолжительной болезни скончался боец Вооруженных сил Украины (ВСУ) Владимир Чепиль.