Под Хмельницким пьяный водитель устроил жуткое ДТП, много погибших: фото

В ночь на 22 сентября под Хмельницким произошло ДТП, в котором погибли четыре человека.

Как сообщает пресс-служба региональной полиции, авария произошла около 2:00.

25-летний водитель автомобиля Ford не справился с управлением и столкнулся с электроопорой, после чего транспортное средство перевернулось.

В результате аварии погибло четверо пассажиров автомобиля. Жертвами ДТП стали пассажиры 1985, 1991, 1998 и 2001 годов рождения. Все они погибли на месте происшествия.

Сам водитель госпитализирован в местную больницу. Еще один 28-летний пассажир травм в аварии не получил.

В полиции отмечают, что водитель транспортного средства находился в состоянии алкогольного опьянения.

Если его вину докажут, то ему грозит до десяти лет с лишением права управлять транспортными средствами.

Ранее "Апостроф" сообщал, что под Одессой маршрутка с пассажирами влетела в бензовоз, много жертв.