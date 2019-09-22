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Стало известно о смерти молодого бойца ВСУ в военном госпитале Львова: фото

воскресенье, 22 сентября 2019, 07:54
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В военном госпитале Львова скончался молодой военный Алексей Сыровотко.

Об этом сообщает gazeta.zp.ua.

Боец служил в 92-й отдельной мехбригаде Вооруженных сил Украины (ВСУ), ему было 33 года. Причиной смерти военного называют болезнь.

Отмечается, что Сыровотко осталась дочь.

Как сообщал "Апостроф", ранее в больнице Польши умер ветеран антитеррористической операции на Донбассе Николай Гладий.

18 сентября в Мариуполе Донецкой области прошла церемония прощания с военнослужащим Национальной гвардии Валерием Шатурским (позывной Череп), который погиб в зоне ООС 12 сентября около 15:00 в результате смертельного пулевого ранения.

28 августа в селах Вишневцы, Нападевка и Борсуки Тернопольской области состоялось прощание с погибшим на Донбассе защитником Украины, 20-летним Виталием Собко.

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