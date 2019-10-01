В центре Киева засветились пропагандисты Кремля: опубликованы фото

На днях в центре Киева заметили пропагандистов с российского телеканала НТВ, которые побывали на месте расстрела Небесной сотни и в других местах столицы.

Об этом в Facebook сообщил блогер Сергей Стерненко.

"По Киеву и Одессе свободно бродят российские пропагандисты с канала НТВ. Свободно заехали в Украину. Позируют на фоне Институтской, где расстреливали Небесную сотню, снимают пророссийских коллаборантов возле одесского дома Профсоюзов", - пишет он.

Блогер призвал Службу безопасности Украины разобраться с данным инцидентом..

"Вы об этом не знали, а потому пропустили, или знали и специально пустили в страну сих информационных оккупантов?" - спросил Стерненко у СБУ.

Ранее "Апостроф", что российские пропагандисты оплошались в прямом эфире, засветив российских наемников частной военной компании "Вагнер" в Центральноафриканской республике.