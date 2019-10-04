В общежитии под Харьковом прогремел разрушительный взрыв: фото и видео

В четверг, 3 октября, в Харьковской области в здании общежития прогремел взрыв, пострадали люди.

Об этом сообщает ТСН.

По данным спасателей, ЧП произошло на кухне одной из квартир на первом этаже двухэтажного дома. Вследствие инцидента пострадали два человека - получили ожоги пенсионер и женщина, которые находились в помещении.

72-летнего мужчину с тяжелыми ожогами госпитализировали в харьковскую больницу. Медики называют его состояние критическим и пока воздерживаются от каких-либо прогнозов.

42-летняя женщина получила меньше травм, ее осмотрели врачи и отпустили домой.

Известно, что вследствие взрыва ударной волной выбило стекла и двери. По предварительной версии спасателей, взорвался бытовой газ.

Как сообщал "Апостроф", в понедельник, 30 сентября, в поселке Васищево Харьковской области произошел масштабный пожар.