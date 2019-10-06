Под Одессой произошло страшное ДТП с грузовиком: данные о жертвах и фото с места

Поздним вечером 5 октября под Одессой столкнулись грузовик и легковой автомобиль, в результате чего погиб один человек.

Как сообщили в пресс-службе Национальной полиции области, в результате столкновения травмы получили еще четыре человека.

Авария произошла в селе Великий Дальник. Один из пострадавших них в крайне тяжелом состоянии. Все травмированные доставлены в больницу.

В полиции уточнили, что здесь столкнулись Mercedes и Renault. Правоохранители не могут сказать причины страшной аварии. В данный момент расследованием занимается следственно-оперативная группа по расследованию дорожно-транспортных происшествий.

Решается вопрос о начале уголовного производства по ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, которые руководят транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины.

Напомним, что утром во вторник, 1 октября, рядом с селом Николаевка Одесской области произошло ДТП: трактор упал с обрыва на пляж, водитель погиб.