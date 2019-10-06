В России автобус с десятками людей попал в страшное ДТП: фото и видео с места

В воскресенье, 6 октября, в России автобус с десятками пассажиров перевернулся на трассе, есть пострадавшие.

Об этом сообщают в Telegram-канале Hue.

Инцидент произошел на трассе в Нижегородской области. В салоне общественного транспорта находились 30 человек. Вследствие ДТП различные травмы получили 10 пассажиров.

По предварительным данным, водитель не справился с управлением и вылетел с проезжей части в кювет.

Как пишут в Telegram-канале LIFE SHOT, в автобусе находились 29 туристов из Саратова, а также водитель. 5 октября они приехали в Нижний на экскурсию, а 6 октября утром возвращались обратно.

Также отмечают, что число пострадавших увеличилось до 20 человек.

Как сообщал "Апостроф", страшные аварии с общественным транспортом в Украине, которые ужасают своей схожестью, унесли десятки жизней за несколько дней.