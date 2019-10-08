Разведение войск на Донбассе - это дорога к миру: почему боевики его срывают

На Донбассе накануне не состоялось разведение сил и техники в Золотом и Петровском. Официальная причина срыва предыдущих договоренностей – нежелание боевиков поддерживать перемирие. Неофициально же есть информация, что власти не решились на этот шаг из-за резонанса в обществе, в частности из-за вече на Майдане. "Апостроф" рассказывает, что произошло на самом деле и когда возможно новое разведение сил.

Срыв разведения сил 7 октября: кто виноват

Глава МИД Украины Вадим Пристайко накануне заявил, что разведение переносится из-за новых обстрелов, которые совершили боевики.

"Несколько дней назад были обстреляны Петровское и Золотое. Насколько вы помните, наше решение было о том, что разведение начинается на седьмой день после того, как на этом участке сохраняется мир, и не происходят обстрелы", - заявил Пристайко.

В Москве традиционно всю вину свалили на украинских защитников на Донбассе.

"ВСУ отказались приступать к разведению сил и техники в Золотом и Петровском. Согласно договоренностям, достигнутым на прошлой неделе в Минске представителями Киева, Донецка и Луганска, оно должно было возобновиться 7 октября", - говорится в заявлении МИД России.

В Кремле посчитали, что украинские власти приняли такое решение из-за шантажа со стороны "вооруженных нацбатов".

В МИД РФ уже говорят, что отказ от разведения сил чреват "опасной эскалацией напряженности на линии соприкосновения".

В свою очередь глава партии "Национальный корпус" Андрей Билецкий говорит, что боевики не пойдут на отвод своих сил, поскольку понимают, что это фактически будет означать для них потерю территорий, в то время как ВСУ и так продвинулись достаточно далеко на Донбассе.

Примечательно, что в Москве накануне фактически признали, что определенное влияние на боевиков имеют, но обещать за них ничего не могут.

"Кремль, безусловно, имеет определенное влияние на республики Донбасса. Но вы знаете, что республики Донбасса - самостоятельные субъекты в урегулировании этого конфликта", - заметил спикер президента России Дмитрий Песков.

В Украинской добровольческой армии также высказались против отвода сил, пообещав на место отведенных бойцов ВСУ отправить еще больше добровольцев.

"Как главнокомандующий, президент, конечно, может отдавать приказ об отводе, о демилитаризованной зоне, а мы заявляем: мы с войны не уйдем. Там, где он отведет войска, мы зайдем, заведем тысячи человек", - сказал заместитель командира Андрей Гергерт.

Что думают об этом украинцы

В основном разведение сил на Донбассе воспринимается очень неоднозначно, в большей степени с негативной оценкой происходящего. Есть мнения, что это приведет к уменьшению обстрелов, но эти голоса теряются среди более громких заявлений о том, что боевики не не смогут придерживаться достигнутых договоренностей.

В частности, отвода сил ВСУ опасаются и сами жители поселка Золотое. Они даже написали об этом письмо Владимиру Зеленскому.

"Мы, жители пгт Золотое-4 вынуждены обратиться к Вам как гаранту Конституции с требованием немедленного прекращения отвода подразделений ВСУ с боевых позиций, которые они занимают сегодня", - говорится в письме.

Его авторы считают, что ВСУ гарантируют безопасность их жизни.

"Как показала практика, такие отводы подразделений ВСУ приводили лишь к ухудшению положения местных жителей: место жительства превращается в "серую зону", где жизнь человека ничего не стоит. ВС Украины – гарантия безопасности нашей жизни", - говорится в письме к президенту.

Против разведения сил митинговали и тысячи человек в воскресенье, 6 октября, на Майдане Незалежности в Киеве и во множестве других городов Украины.

Участники вече призвали людей к общенациональной мобилизации, призвав Зеленского отказаться от внедрения на Донбассе "формулы Штайнмайера".

Сам же Зеленский считает, что разведение сил на небольших участках на Донбассе – это дорога к будущему миру.

Однако, нашлись и те, кто так не считает. Так, накануне на сайте президента появилась электронная петиция, авторы которой предложили перенести офис президента из Киева в Золотое. При этом сделать это требуют еще до того, как из Золотого будут отведены силы ВСУ.

Впрочем, как известно, инструмент петиций регулярно использовался предыдущей властью в разного рода интересах и не всегда отображает объективную реакцию. Поэтому насколько это объективно сейчас - также неизвестно. Да и в Офисе президента ранее анонсировался визит в район разведения сил, поэтому у Зеленского должні понимать всю серьезность ситуацию.

Разведение сил сорвано: что дальше

Накануне в сети также появилась информация о том, что разведение сил может начаться в полдень 9 октября и продлится до 12 октября. Будет ли это так, станет известно только среду, 9 октября.

В свою очередь министр обороны Андрей Загороднюк сообщил, что новое разведение сил может быть в случае соблюдения режима прекращения огня в течение недели.

При этом он отмечает, что если боевики нарушат договоренности, силы ВСУ вернутся на свои позиции.

Между тем военный обозреватель Михаил Жирохов в комментарии "Апострофу" заявил о том, что главная причина срыва разведения – не нарушение режима прекращения огня, а именно протесты в столице.

"Акция на Майдане очень смутила военное и политическое руководство и они взяли тот же принцип, который был при Петре Порошенко - заявили, что разведение невозможно, поскольку продолжаются обстрелы", - заявил он.

Он отмечает, что за время войны появилась "третья сила" - люди, которые не контролируются ни украинской, ни оккупационной властью. Кроме того, эксперт отмечает, что с "военной точки зрения в разведении сил на 2 км, как это было предусмотрено, смысла нет – любой миномет стреляет на 4-7 км, не говоря уже о ствольной артиллерии".

"Поэтому обстрелы продолжались бы. Для того, чтобы ни одно из вооружений не доставало до цели, надо их отводить минимум на 40 км. Но в условиях высоко урбанизированной территории Донбасса - это нонсенс, поскольку в таком случае, мы будем отдавать населенные пункты с людьми", - резюмировал он.