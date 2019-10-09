Один из вариантов: появились тревожные данные по разведению сил на Донбассе

Несмотря на договоренности, боевики продолжают вести обстрелы в местах, где должно состояться разведение сил на Донбассе.

Как сообщает "Апостроф", об этом в интервью "Радио Свобода" заявил бывший заместитель руководителя Генерального штаба ВСУ Богдан Бондарь.

"Противник постоянно осуществляет обстрелы. Даже вчера, когда находились в районе Золотого наши должностные лица, было несколько провокационных выстрелов, которые говорили о том, что российские оккупационные силы не желают этого разведения", - сказал он.

При этом Бондарь добавил, что ВСУ следит за ситуацией и информирует о происходящем здесь ОБСЕ. Если обстрелы продолжатся, то разведение сил проводиться не будет.

При этом Бондарь не исключил, что населенные пункты Широкино, Пески, Гранитное и другие, подконтрольные Украине, могут попасть в "серую зону".

"Пока, возможно, это один из вариантов, которые рассматриваются. Но мы должны заметить, что и противник также будет отходить из Ясиноватой, частично из Донецка, из Сокольников. Из тех населенных пунктов, которые сейчас пока не контролируются ВСУ. И все эти вопросы должны будут рассматриваться", - сказал он.

В завершении он отметил, что сейчас цель - закончить разведение сил в Золотом и Петровском, после чего будут обсуждать другие участки.

Напомним, что в сети решили не только шквалом критики, но и с долей юмора отнестись к согласованию в Минске "формулы Штайнмайера" по Донбассу.