Полный армагеддон: в сети показали фото огромной очереди на пункте пропуска на Донбассе

На пункте пропуска на Донбассе в районе Еленовки Донецкой области наблюдается небывалый ажиотаж.

Об этом в Twitter сообщает пользователь "Хочу домой".

"На Еленовке полный армагеддон. Машин 150-170, льгота чуть меньше половины общей. Движения нет практически. Шесть машин пол часа. Все как обычно", - говорится в сообщении.

Также были опубликованы фотографии с места событий. Действительно, здесь в очереди собрались десятки автомобилей.

"А где дыровские СМИ, недавно вещавшие, что очередей нет, пропускная способность суперская, лохматость повышена?" - добавил он.

Напомним. что в сети решили не только шквалом критики, но и с долей юмора отнестись к согласованию в Минске "формулы Штайнмайера" по Донбассу.