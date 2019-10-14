Под Львовом автобус с иностранцами попал в страшное ДТП: подробности

В районе села Узловое Львовской области произошла авария с участием автобуса с белорусскими туристами.

Как сообщили в Департаменте по вопросам гражданской защиты Львовской ОГА, инцидент произошел на отрезке трассы Львов-Луцк.

По данным ОГА, водитель автомобиля "ВАЗ-2109" не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с туристическим автобусом Iveko.

В момент столкновения в автобусе находилось 38 пассажиров, все они граждане Беларуси.

В результате столкновения на месте аварии погиб водитель легкового автомобиля 1989 года рождения.

Что касается пассажиров автобуса, то они не пострадали.

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