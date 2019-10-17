Задохнулись в фекалиях: под Полтавой люди погибли во время чистки туалета

В среду, 16 октября, в городе Лохвица Полтавской области во время работ по очистке туалета произошла жуткая трагедия: погибло три человека.

Об этом сообщается на официальном сайте Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

Трагедия произошла на территории частного домовладения в Лохвице в ходе очистки придомовой выгребной ямы. Трое мужчин погибли, по предварительной информации, в результате отравления опасными парами.

К извлечению тел из ямы привлекалось 6 человек личного состава и одна единица техники ГСЧС.

Как сообщал "Апостроф", ранее подобный инцидент произошел в селе Забродь Хустского района Закарпатской области. Там первоклассник упал в выгребную яму школьного туалета, но обошлось без печальных последствий.