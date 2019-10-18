Под Харьковом семья с младенцем попала в смертельное ДТП: опубликованы фото

В четверг, 17 октября, в Харьковской области грузовик влетел в легковое авто, в результате чего погиб водитель, а его семья пострадала.

Об этом сообщает пресс-служба полиции.

Трагедия произошла в 15:22 в селе Новое Мажарово. Там на 126 км автодороги "Харьков-Красноград-Перещепино" грузовой автомобиль MAN, который двигался в направлении города Красноград, въехал в припаркованную на обочине легковушку ВАЗ.

Вследствие столкновения от удара погиб 29-летний водитель. Его 22-летнюю жену и 8-месячного сына с травмами госпитализировали. Еще один 51-летний пассажир автомобиля "ВАЗ и 35-летний водитель грузовика были доставлены для обследования в больницу.

Как сообщал "Апостроф", 18 октября на Одесской трассе Чабаны-Гатное произошло очередное ДТП.