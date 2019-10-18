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В Украине умер актер, снявшийся в фильме по знаменитой книге Стругацких

пятница, 18 октября 2019, 09:19
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17 октября скончался известный украинский кинорежиссер и актер Владимир Горпенко, которого считали человеком номер один в области кино в Украине.

О трагической новости в Facebook сообщил Сергей Марченко. Причин смерти известного деятеля культуры он не назвал.

В свою очередь Марченко отметил, что Горпенко умер в день рождения Ивана Драча.

"Не стало сегодня, в день рождения Ивана Драча. Какие-то загадочные подарки кинематографистов друг другу - как и Юрия Герасимовича Ильенко не стало в день рождения

Ивана Миколайчука, помним", - написал он.

Горпенко родился 3 июля 1941 в село Буглаки, Житомирская область.

Среди самых известных его актерских работ - съемки в киноленте "Трудно быть богом". Одни из главных ролей в фильме сыграли знаменитый немецкий режиссер Вернер Херцог и российский актер Александр Филиппенко.

Напомним, что в госпитале Львова во вторник, 15 октября умер украинский военнослужащий Александр Воробей, получивший ранение на Донбассе 27 сентября.

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