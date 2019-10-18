В Украине умер актер, снявшийся в фильме по знаменитой книге Стругацких

17 октября скончался известный украинский кинорежиссер и актер Владимир Горпенко, которого считали человеком номер один в области кино в Украине.
О трагической новости в Facebook сообщил Сергей Марченко. Причин смерти известного деятеля культуры он не назвал.
В свою очередь Марченко отметил, что Горпенко умер в день рождения Ивана Драча.
"Не стало сегодня, в день рождения Ивана Драча. Какие-то загадочные подарки кинематографистов друг другу - как и Юрия Герасимовича Ильенко не стало в день рождения
Ивана Миколайчука, помним", - написал он.
Горпенко родился 3 июля 1941 в село Буглаки, Житомирская область.
Среди самых известных его актерских работ - съемки в киноленте "Трудно быть богом". Одни из главных ролей в фильме сыграли знаменитый немецкий режиссер Вернер Херцог и российский актер Александр Филиппенко.
Напомним, что в госпитале Львова во вторник, 15 октября умер украинский военнослужащий Александр Воробей, получивший ранение на Донбассе 27 сентября.