Появились новые кадры и данные о жертвах страшного ЧП с дамбой в России

Количество жертв в результате прорыва дамбы в Крясноярском крае (Россия) увеличилось.

Об этом сообщают в Telegram-канале Life shot.

По последним данным, число погибших выросло до 17 человек. Еще три человека до сих пор числятся пропавшими без вести.

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Также в сети опубликовали кадры сделанные с дрона на месте, где одну за другой прорвал дамбы мощный селевой поток. Отмечают, что съемка велась выше по течению реки Сеймы в нескольких километрах от поселка вахтовиков.

Напомним, прорыв технологической дамбы на золотодобывающем руднике на реке Сейба в Красноярском крае, по предварительным данным, произошел из-за большого количества воды.

Как сообщал "Апостроф", в результате обрушения дамбы в Красноярском крае могла произойти утечка ртути.

А в сети опубликовали историю мужчины, которому удалось выжить в страшном ЧП.