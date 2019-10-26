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В Николаеве патрульные попали в серьезное ДТП: фото и видео с места

суббота, 26 октября 2019, 07:38
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В пятницу, 25 октября, в Николаеве патрульные полицейские попали в серьезное ДТП - их "Тойота Приус" столкнулась с микроавтобусом "Мерседес".

Об этом сообщает "Апостроф" со ссылкой на местное издание "Новости N".

Авария случилась вечером на пересечении улиц Пушкинской и Никольской.

По предварительным данным, микроавтобус "Мерседес" двигался по ул. Никольской, со стороны улицы Фалеевской, в направлении ул. Артиллерийской. При пересечении перекрестка в правый бок "Мерседеса" врезалась полицейская "Тойота". В результате столкновения микроавтобус перевернулся.

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Отмечается, что в аварии пострадала девушка-полицейский, ехавшая в патрульном автомобиле, ее увезли в больницу.

В настоящее время выясняются все подробности аварии. Водитель микроавтобуса утверждает, что ехал на зеленый, пообщаться с водителем "Приуса" журналистам не удалось.

Как сообщал "Апостроф", ранее в Черниговской области сотрудник полиции насмерть сбил велосипедиста.

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