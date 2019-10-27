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Медики рассказали о состоянии мужчины, пострадавшего в стрельбе в Харькове

воскресенье, 27 октября 2019, 15:11
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Пострадавшему в стрельба около супермаркета в Харькове сделали успешную операцию.

Об этом сообщает ТСН.

На сегодняшний день состояние 40-летнего мужчины стабильное, угрозы для жизни нет.

"Состояние стабильное, других комментариев мы, к сожалению, предоставить не можем. Жизни на данный момент ничего не угрожает", - рассказал заместитель главного врача Института неотложной хирургии Евгений Доценко.

Однако для показаний раненый еще слишком слаб, поэтому допросить его следователи не могут.

Напомним, что перестрелка произошла 25 октября среди белого дня. Стрелял Алексей Титов в двоих мужчин. Один из них скончался. Киллер после ЧП убегал от полиции, а потом подорвал себя на гранате.

Полиция имен не называет, но по информации СМИ, убит Владимир Борох – свидетель по делу об убийстве депутата Госдумы ФР Дениса Вороненкова. Выжил Георгий Исаков – соратник одиозного главаря бойцовского клуба "Оплот" Евгения Жилина.

Как сообщал "Апостроф", в селе Русская Лозовая, Харьковской области, был найден внушительный арсенал оружия, который принадлежал Алексею Титову, устроившему смертельную стрельбу в Харькове возле супермаркета.

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