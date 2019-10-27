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В России в страшном пожаре погибло много детей: видео с места

воскресенье, 27 октября 2019, 09:54
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Ночью 27 октября в России в пожаре, который охватил частный дом, погибли трое детей.

Об этом сообщает издание "РИА Новости".

Трагедия произошла в Рязанской области. Там загорелся дом в селе Сановка Шиловского район. На место прибыли спасатели. После ликвидации огня они обнаружили в доме троих погибших детей - две девочки, 2015 и 2019 годов рождения, и их брат, 2018 года рождения. Старшему ребенку было всего 4 года.

Возбуждено дело о причинении смерти по неосторожности двум или более лицам. Выясняются все обстоятельства и детали пожара.

Как ранее сообщал "Апостроф", 26 октября в Ровненской области в частном доме произошел смертельный пожар, огонь унес жизнь маленького ребенка.

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