В России в страшном пожаре погибло много детей: видео с места

Ночью 27 октября в России в пожаре, который охватил частный дом, погибли трое детей.

Об этом сообщает издание "РИА Новости".

Трагедия произошла в Рязанской области. Там загорелся дом в селе Сановка Шиловского район. На место прибыли спасатели. После ликвидации огня они обнаружили в доме троих погибших детей - две девочки, 2015 и 2019 годов рождения, и их брат, 2018 года рождения. Старшему ребенку было всего 4 года.

Возбуждено дело о причинении смерти по неосторожности двум или более лицам. Выясняются все обстоятельства и детали пожара.

Как ранее сообщал "Апостроф", 26 октября в Ровненской области в частном доме произошел смертельный пожар, огонь унес жизнь маленького ребенка.