RU  UA  EN

суббота, 2 ноября
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
24.65
Меню
Общество

Лига Европы 2019/20: все новости, результаты, видео

Новости

1 ноября

23:55
Скандал с копами на ворованном авто в Харькове получил продолжение
22:51
"Праздник" приближается: в сети указали на опасную странность с отводом войск на Донбассе
21:59
Появились подробности странной смерти школьника в Прилуках
21:23
Украину заденет мощное землетрясение: опубликована карта наиболее опасных районов
20:28
В Киеве пропал мальчик с аутизмом: приметы и фото
20:18
Оксана Марченко показала роскошную домашнюю кухню с позолотой: видео
19:56
В Киеве эвакуируют центральный вокзал: что произошло
19:08
Как сделать Instagram черным: простая инструкция для пользователя
18:52
Не та мама, с которой мы выросли: дети Деми Мур рассказали об алкоголизме актрисы
18:51
Опубликовано видео с последствиями обстрела боевиками Золотого-4
18:47
У оккупантов в Крыму произошло знаковое ЧП: фото
18:37
Не только потепление: синоптик предупредила об опасной погоде на выходные
Все новости

Скандал с копами на ворованном авто в Харькове получил продолжение

пятница, 01 ноября 2019, 23:55
переглянути новину українською

Двух полицейских Харькова, которые оказались причастны к похищению автомобиля в Киеве, уволили.

Об этом сообщает пресс-служба полиции Харьковской области.

"По распоряжению руководства ГУНП в Харьковской области, для выяснения возможной причастности работников харьковской полиции к совершению уголовного преступления было назначено служебное расследование", - говорится в сообщении.

Уточняется, что по его результатам, двое полицейских уволены. Кроме того, руководитель городского отдела полиции освобожден с занимаемой должности.

Напомним, 25 октября с письменным заявлением в следственное управление областного главка харьковской полиции обратился житель Киева. Он рассказал, что летом в столице неизвестные похитили его автомобиль и уточнил, что к этому могут быть причастны полицейские Харькова.

Как сообщал "Апостроф", ранее стало известно, что ГБР начало расследование дела о возможном похищении автомобиля харьковскими полицейскими.

Фотовзгляд

Все галереи
Ходячие мертвецы. В Киеве прошел Парад Зомби

Новости партнеров

Загрузка...

Читайте также

В Киеве погиб легендарный воин "Сенсей": все подробности взрыва на Пушкинской

Если боевики не отведут войска, нам нужно наступать, разбить врага и занять его позиции - генерал Думанский

В марте все увидят, кто виноват в катастрофе МН17 - основатель Bellingcat

Петров путч, поджоги людей и тухлые консервы: как боевики пугают жителей Донбасса

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV
Лайм
Досье

© 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. Перепечатка, воспроизведение и/или распространение информации, содержащей ссылку на агентство «Українські Новини», в каком-либо виде строго запрещены. AD – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: