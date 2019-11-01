Скандал с копами на ворованном авто в Харькове получил продолжение

Двух полицейских Харькова, которые оказались причастны к похищению автомобиля в Киеве, уволили.

Об этом сообщает пресс-служба полиции Харьковской области.

"По распоряжению руководства ГУНП в Харьковской области, для выяснения возможной причастности работников харьковской полиции к совершению уголовного преступления было назначено служебное расследование", - говорится в сообщении.

Уточняется, что по его результатам, двое полицейских уволены. Кроме того, руководитель городского отдела полиции освобожден с занимаемой должности.

Напомним, 25 октября с письменным заявлением в следственное управление областного главка харьковской полиции обратился житель Киева. Он рассказал, что летом в столице неизвестные похитили его автомобиль и уточнил, что к этому могут быть причастны полицейские Харькова.

Как сообщал "Апостроф", ранее стало известно, что ГБР начало расследование дела о возможном похищении автомобиля харьковскими полицейскими.