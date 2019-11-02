В России пьяный лихач на скорости влетел в памятник царю: фото и видео момента ДТП

В субботу, 2 ноября, в российском городе Иркутск лихач на элитном автомобиле влетел в памятник Александру Третьему.

Об этом сообщает российский портал irk.ru.

Пьяный водитель авто Mercedes-Benz ML 400 на скорости протаранил ограждение и врезался в памятник. На место выехали правоохранители и начали выяснение обстоятельства у 36-летнего водителя, который вследствие ДТП не пострадал.

Отмечают, что мужчина отрицал факт нахождения за рулем внедорожника, объясняя, что в момент происшествия прогуливался по набережной. Пояснить, кто был за рулем, он не смог. У водителя также при себе не было документов на авто.

Полицейские составили протокол на виновника аварии. Он отказался проходить медосвидетельствование. Водителю грозит штраф в сумме 30 тысяч рублей (около 11 718 гривен) и лишение права управления транспортным средством до 2 лет.

Машину поместили на штрафстоянку. Виновнику предстоит возместить ущерб, нанесенный муниципальному имуществу.

Как сообщал "Апостроф", в сети показали видео с места аварии в центре Киева возле Европейской площади, где автомобиль снес памятник героям Небесной сотни.