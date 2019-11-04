Сорвал флаг УПА и выпрыгнул из окна: под Киевом россиянин устроил дебош, фото и видео

В Вишневом Киевской области неадекватный мужчина сорвал флагшток с красно-черным флагом возле памятника Небесной Сотне.

Как сообщили в полиции, мужчина уже задержан.

По словам полицейских, он вел себя неадекватно "плакал и смеялся".

Позже стало известно, что дебошир - 45-летний гражданин Российской Федерации, который приехал к родственникам.

"Нарушитель во время общения с полицейскими вел себя неадекватно: то громко плакал, то начинал смеяться. В то время, когда вышел в коридор по естественным потребностям, он неожиданно выпрыгнул в окно с третьего этажа админздания. Полицейским мужчина объяснил свой "полет" тем, что для него просто громко играет музыка", – отметили в полиции.

В отношении мужчины сотрудники полиции составили административный протокол за мелкое хулиганство.

Напомним, что в Киеве женщины легкого поведения устроили драку у входа в гостиницу Aloft, расположенную в центре столицы.