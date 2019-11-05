"Кошелек" Тягнибока провернул схему с землями ветеранов АТО

Бывший народный депутат, главный финансист ВО "Свобода" Игорь Кривецкий завладел 65,51 га в селе Стрелки Львовской области, которые были выделены участникам АТО.

Как сообщает "Апостроф", об этом говорится в расследовании "Наші гроші. Львів".

На кадастровой карте указано, что данные участки земли предназначены для ведения личного сельского хозяйства. По данным Госгеокадастра, их стоимость составляет 353,12 тысячи гривен.

Земельные участки принадлежат компании "Эко ферма Эдем", владельцем которой является ООО "Узлісся" Кривецкого.

Интересно, что долгое время на кадастровой карте информация о собственности была скрыта, а местные чиновники на официальные запросы не отвечали.

"Среди владельцев участков по 2 га, из которых были сформированы участки для Кривецкого, были и одиозные львовские активисты. В частности, известны участием в уличных акциях во Львове члены "Украинского союза участников АТО" и основатели жилищно-строительных и обслуживающих кооперативов "Патриот 1, 2, 3". Это Олег Дудок, Андрей Ризнычок и Константин Дерюгин", - говорится в сообщении журналистов.

Получили здесь участки не военные, а приближенные к Кривецкому люди.

Интересно, что недавно компании экс-нардепа стали владельцами еще 52 га. Они выкупали земельные участки, в том числе, у участников АТО и их родственников.

Напомним, что Кривецкий, которого считают одним из главных спонсоров партии Олега Тягнибока "Свобода", построил многоэтажный офис в Киеве.