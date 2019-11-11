Тело обнаружили ночью: во Львове загадочно погиб подполковник ВСУ

В ночь на 11 ноября возле парного маршрутного сигнала второго пассажирского пути станции "Пидзамче" на Львовской железной дороге нашли тело мужчины.

Как сообщает местная пресса, инцидент произошел на Львовской железной дороге, ДН-1.

В управлении по вопросам чрезвычайных ситуаций и гражданской защиты населения заявили, что погибшим оказался мужчина 1977 года рождения. Также известно, что он был подполковником Вооруженных сил Украины.

По предварительной информации, он умер при столкновении с неустановленным поездом.

На место происшествия прибыли сотрудники полиции и военные.

Напомним, что в понедельник, 11 ноября, в столице России, Москве, 36-летняя женщина выбросилась из окна со своими двумя маленькими детьми.